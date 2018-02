Após transferência frustrada, Ruy se oferece ao Botafogo Sem conseguir acertar sua transferência para o DC United, dos Estados Unidos, o lateral-direito Ruy se ofereceu para voltar a jogador no Botafogo, que o dispensou no fim do ano passado. ?Tenho um carinho especial pelo Botafogo, onde fiz grandes amigos. Minha carreira alavancou no futebol carioca, mas vamos ver. O professor Cuca já está com o grupo formado?, afirmou o jogador, que desmentiu ter enfrentado problemas de relacionamento com o técnico Cuca. ?Quero fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Em 2006, me prejudiquei pelas contusões e não rendi o esperado?, desconversou o jogador, que foi revelado no América-MG e jogou também pelo Cruzeiro. Ele disse que não conseguiu obter visto de trabalho para jogar nos Estados Unidos, e que recebeu uma proposta de ficar por três temporadas, o que não o teria interessado. Enquanto o time estuda a possibilidade de se reforçar, o técnico Cuca faz testes antes do jogo contra a Cabofriense, quarta-feira, em Cabo Frio. Ele deixou no banco de reservas o meia Lúcio Flávio e treinou o time no esquema 3-5-2, com o volante Leandro Guerreiro atuando como terceiro zagueiro. A definição, no entanto, só sai nesta terça-feira.