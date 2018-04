Após treino fechado, Corinthians confirma time para encarar o Palmeiras

O Corinthians encerrou neste sábado os preparativos para a decisão do Campeonato Paulista e o técnico Fábio Carille confirmou o time para encarar o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.,

Em atividade realizada no CT Joaquim Grava, em São Paulo, sem a presença da imprensa e de torcedores, Fábio Carille repetiu a formação ensaiada em outros dois treinamentos na semana - quarta e quinta-feira - com Jadson, Ralf e Romero como novidades.

A formação ensaiada conta com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Rodriguinho e Jadson; Romero e Mateus Vital.

Após o treinamento, o clube divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados para a decisão. As novidades são a volta do volante Renê Júnior, recuperado de lesão na coxa esquerda que o deixou fora do time por um mês, e o atacante Matheus Matias, que ainda não estreou com a camisa alvinegra.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians para a decisão:

Goleiros - Cássio e Caíque França

Laterais - Fagner, Mantuan e Sidcley

Zagueiros - Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes - Gabriel, Maycon, Ralf e Renê Júnior

Meias - Danilo, Jadson, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes - Emerson, Júnior Dutra, Lucca, Matheus Matias e Romero