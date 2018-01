Após três derrotas, Prass nega pressão sobre o Palmeiras

As três derrotas consecutivas fizeram o Palmeiras cair cinco posições na tabela do Campeonato Brasileiro, mas para o goleiro Fernando Prass, isso não traz mais pressão ao time. Para o jogador, a equipe continua na briga pelas primeiras posições e longe de qualquer momento de crise.

"Não adianta o pessoal querer secar. Sempre começam a pegar coisa negativa nessa fase porque é o que chama mais atenção, mas não nos preocupamos com isso", comentou o goleiro nesta quinta-feira durante o desembarque do time no aeroporto de Congonhas. O Palmeiras perdeu para o então lanterna, o Coritiba, por 2 a 1 e agora ocupa a 8ª posição.

Prass relembrou que até pouco tempo, o Palmeiras era lembrado pelo boa sequência de resultados e nem por isso se iludiu com o momento. "Assim como vencemos as seis seguidas não procuramos explicações e coincidências. O negócio é trabalhar e voltar a jogar bem como vinha jogando antes", disse.

Na próxima rodada o Palmeiras recebe o Flamengo, no Allianz Parque, com a responsabilidade de tentar se recuperar. "A pressão de jogar no Palmeiras, independentemente da sequencia de vitórias ou derrotas, é muito grande e vai existir sempre", afirmou. A aposta para o jogo é nas escalações do atacante Barrios e do lateral Zé Roberto como novidades.