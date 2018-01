Após três dias preso, ex-jogador do Palmeiras paga pensão e deixa delegacia em SP

Depois de passar três dias detido na delegacia de Itapira, no interior do Estado de São Paulo, o ex-jogador Daniel Frasson, de 51 anos, foi solto nesta quinta-feira após quitar parte ou um total de R$ R$ 20.427,00 referentes a pensão alimentícia. Atual coordenador das categorias de base do Fortaleza e residente da capital cearense, ele acompanhava o time sub-20 do clube, que disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Ao ser informado que Daniel Frasson estava na cidade, a polícia local cumpriu um mandado de prisão expedido em 23 de outubro de 2017 pela Vara da Família de Itu (SP).

Após ser libertado, ele se dirigiu a um hotel de Itapira e não quis comentar sobre o caso. O Fortaleza deu respaldo através do seu departamento jurídico, mas a assessoria de imprensa não confirmou se o clube disponibilizou ou não algum recurso financeiro. A princípio, apesar do episódio, ele seguirá normalmente com suas atribuições no clube.

Os débitos tiveram início em agosto de 2016. Antes de ser encaminhado à carceragem da delegacia, ele foi conduzido ao hospital municipal, onde realizou o exame de corpo de delito. Posteriormente, foi registrado um B.O. por "captura de procurado".

Nascido em Siderópolis, no interior de Santa Catarina, Daniel Frasson começou a sua carreira como atleta profissional no Figueirense. Mas foi pelo Bragantino que ele se destacou em 1989, sendo campeão brasileiro da Série B e, no ano seguinte, campeão paulista. Em 1991 passou pela Internacional, de Limeira (SP), e depois chegou ao Palmeiras, onde ficou até 1995. Pelo clube da capital, o volante acumula 103 partidas, tendo anotado oito gols.

Constam em seu currículo também passagens por clubes como Internacional, Atlético Mineiro e Paraná, entre outros. O fim da carreira como atleta se deu em 2003 no próprio Fortaleza, onde três anos antes foi um dos heróis na conquista do Campeonato Cearense de 2000.