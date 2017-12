Após três jogos fora, jovem Brenner fará sua estreia no Morumbi

O jovem atacante Brenner, promessa do São Paulo e uma das apostas do clube para a próxima temporada, terá no domingo a sonhada oportunidade de jogar pela primeira vez no Morumbi. Sem Pratto, no Reffis, Dorival Junior deve mantê-lo no time, ao lado de Marcos Guilherme.

+ Lugano treina entre os titulares do São Paulo e deve jogar contra o Bahia

“Jogar no Morumbi seria a realização do meu sonho de garoto", afirma o jovem atleta. "Cheguei ao São Paulo com 11 anos, e na base não tive a oportunidade de jogar no Morumbi. E, quem sabe, no domingo eu tenha a chance de realizar este sonho. Estou à disposição do Dorival e vou trabalhar para chegar bem ao jogo.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brenner teve três oportunidades de mostrar seu potencial no time principal do São Paulo neste ano: nas derrotas para o Atlético-PR (1 a 0) e Bahia (2 a 1), e na vitória sobre o Coritiba (2 a 1), todas como visitante. O atacante diz estar animado com a perspectiva de casa cheia no retorno da equipe ao estádio, depois de fazer mando de cinco jogos no Pacaembu, enquanto o Morumbi recebia atrações musicais.

“Vi as matérias na internet: o Morumbi estará lotado. E será uma honra fazer parte disso, mesmo que seja do banco de reservas, porque subir as escadas dos vestiários e encontrar o estádio cheio é um grande privilégio.”

O atacante diz estar tranquilo com a novidade na carreira, e cita um ensinamendo do ídolo Lugano. “Temos um novo desafio pela frente. Jogar pelo São Paulo, em casa, dá um frio na barriga, mas é como o Lugano sempre me disse: ‘O dia que não sentir mais isso, tenho que parar de jogar’. Estou com muita vontade de jogar e dar o meu melhor."