Após três semanas de atraso, Ronaldinho retorna ao Querétaro

O meia Ronaldinho Gaúcho voltou a se reunir com a equipe do Querétaro nesta sexta-feira, após quase três semanas de atraso, e iniciou a preparação para o torneio mexicano. A informação foi confirmada pelo presidente de operações do clube, Arturo Villanueva, que pretende conversar com o jogador brasileiro sobre o atraso na reapresentação.

O ex-jogador do Atlético-MG deveria ter se apresentado no início de dezembro para a preparação da primeira fase do campeonato nacional, porém, o jogador não retornou ao México. Em entrevista para a rádio mexicana Imagen, Joaquím Beltrán, diretor esportivo do time, afirmou que uma decisão seria tomada se o jogador não se reapresentasse até esta sexta.

"Se Ronaldinho não chegar até a semana que vem, tomaremos uma decisão. Consideramos que já perdeu muita pré-temporada. Ninguém está acima da instituição", disse Beltrán. Nesta quinta-feira, Ronaldinho postou foto ao lado dos familiares e desejou feliz Natal para os seguidores. Não está descartada uma punição, em dinheiro, ao jogador.