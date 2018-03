Após trocar empresário, Marciel encaminha renovação com o Corinthians

O lateral-esquerdo e volante Marciel está próximo de acertar a renovação de contrato com o Corinthians e estender o vínculo que vai até março de 2018, além de ganhar um aumento salarial. O acordo acontecerá depois do jogador mudar de empresário.

Marciel era agenciado por Jorge América, empresário que chegou a ser proibido de entrar no CT do clube em 2015, pelo então superintendente de futebol Andrés Sanches, após ele cobrar um pagamento de pouco mais de R$ 1 milhão ao Fragata, clube do Rio Grande do Sul e que detinha os direitos econômicos do volante. O time tem o ex-volante Emerson como dono.

Recentemente, o jogador acertou com Elenko Sports, que tem Fernando Garcia como proprietário. A empresa é dona dos direitos de vários atletas que estão no clube, como Marlone, Maycon, Guilherme Arana e Vilson.

Como tem bom relacionamento com a atual diretoria, Garcia deve facilitar nas conversas para a renovação de contrato. Marciel tem sido aproveitado pelo técnico Fábio Carille e na partida contra a Caldense, quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi titular improvisado na lateral-esquerdo, no lugar de Moisés, suspenso.