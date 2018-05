Após tropeço do City, Chelsea goleia Everton e assume liderança do Inglês

Poucas horas após o Manchester City ficar no empate com o Middlesbrough em casa, neste domingo, o Chelsea goleou o Everton por 5 a 0 no Stamford Bridge, em partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês, e assumiu a liderança do torneio. A primeira colocação com um ponto a mais que o City, 25 a 24, ainda é ameaçada pela sequência da rodada, no domingo. Arsenal e Liverpool somam 23 pontos e podem ir à ponta caso vençam Tottenham e Watford, respectivamente.

Neste sábado, após 18 minutos de bola rolando, o Chelsea marcou logo dois gols seguidos para abrir o caminho da goleada. Primeiro, em contra-ataque rápido, Diego Costa ligou Hazard na ponta esquerda, o belga cortou para o meio e bateu cruzado para abrir o placar. Já aos 19, os donos da casa roubaram a bola na intermediária e Pedro rolou para Marcos Alonso chutar forte, por entre as pernas do goleiro adversário.

Aos 36 minutos, Moses recebeu lançamento nas costas da zaga e mandou uma bomba na trave do Everton. Já aos 41, após cobrança de escanteio desviada no primeiro pau, o artilheiro Diego Costa apareceu sozinho para pegar de primeira e estufar a rede, anotando seu nono gol no Campeonato Inglês. Antes do intervalo, o brasileiro naturalizado espanhol ainda perdeu uma chance clara de ampliar.

Já na segunda etapa, o Chelsea manteve a superioridade e logo conseguiu chegar ao quarto gol. Hazard e Pedro fizeram bela troca de passes, o belga invadiu a área, driblou o zagueiro e chutou forte no canto esquerdo para fazer 4 a 0.

Aos 19 minutos, os donos da casa deram números finais ao duelo. Diego Costa avançou pelo meio, deixando para trás um marcador, acionou Hazard, mas o atacante mandou nas mãos do goleiro. Entretanto, Pedro pegou o rebote com o gol vazio e garantiu o quinto tento do Chelsea.

Na sequência do Campeonato Inglês, com a semana livre para treinamentos, o Everton encara o Swansea em Liverpool, no próximo sábado. Já o Chelsea volta a campo no domingo, fora de casa, contra o Middlesbrough.