Após tropeço, Gabriel quer evolução do Atlético-MG e vê 'semana muito importante'

Com apenas uma vitória nas primeiras quatro partidas do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG quer dar uma resposta ao torcedor. As vaias após o empate contra o Patrocinense, no fim de semana, mostraram que a paciência das arquibancadas tem vida curta. Por isso, a ordem no time alvinegro é buscar uma rápida recuperação na próxima semana, nos duelos diante da URT, pelo Estadual, e o Atlético-AC, pela Copa do Brasil.

+ Confira a campanha do Atlético-MG no Mineiro

"É uma semana muito importante para colocarmos em prática tudo aquilo que fizemos na pré-temporada, colocar no jogo tudo que estamos treinando. Temos um jogo difícil contra a URT e, em seguida, mais um jogo difícil lá no Acre. Então, vamos nos preparar bem para fazer dois grandes jogos e trazer dois grandes resultados", declarou o zagueiro Gabriel nesta terça-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes de estrear no torneio nacional, o Atlético-MG tentará a segunda vitória no Mineiro diante da URT, domingo, em Patos de Minas. Gabriel exaltou o adversário e lembrou do confronto entre as equipes nas semifinais do Estadual do ano passado, quando o time alvinegro passou à decisão com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 3 a 0.

"A URT é uma equipe muito bem treinada, que enfrentamos na semifinal do ano passado, e foram dois jogos muito difíceis. É um time com vários jogadores de qualidade, mas temos fazer um grande jogo porque precisamos muito dos três pontos e uma vitória seria muito importante", afirmou o zagueiro.

Nesta terça, o Atlético-MG se reapresentou após o tropeço do fim de semana. Os reservas foram a campo para uma atividade com bola, mas sem Valdívia, que ficou na academia realizando trabalho regenerativo com os titulares. Nos próximos dias, o técnico Oswaldo de Oliveira definirá a escalação para encarar a URT.