Após tropeços, Dudu cobra evolução do Palmeiras para os próximos jogos

Após a terceira partida seguida do Palmeiras sem ganhar, o atacante e capitão do time exigiu reação do elenco nos próximos jogos para melhorar as atuações. A equipe empatou em 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, e antes disso havia também empatado com o Boca Juniors em 1 a 1, pela Copa Libertadores, e perdido para o Corinthians por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista.

+ Tabela do Campeonato Brasileiro 2018

+ Conselho Fiscal pede para clube vender reforços da Crefisa

"O time que quer ser campeão não pode deixar se abater pela estreia. Temos que jogar melhor, não fizemos um grande jogo. O Botafogo, depois que sofreu o gol, veio com a proposta de jogar a bola na área, nós vacilamos e sofremos o gol", comentou o atacante. O Palmeiras tem como próximo adversário o Inter, pelo Brasileiro, no próximo domingo, no Pacaembu.

A equipe ganhou folga na terça-feira e retorna aos treinos na tarde desta quarta-feira, com a missão de conseguir recuperar o bom futebol. Mesmo vice-campeão, no Paulista o time fez a melhor campanha da competição e chegou a ter uma sequência de oito partidas de invencibilidade no início, com seis vitórias e dois empates.

Segundo Dudu, o momento atual, apesar de não ser positivo, exige tranquilidade. "A gente sabe que não somos um super time. Temos um bom time, bom elenco, mas temos que correr mais. Incomoda qualquer time. Não conseguimos os resultados que nós queríamos, mas precisamos de tranquilidade, continuar trabalhando e melhorar na próxima partida", afirmou.