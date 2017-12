Após tropeços no final de 2016, Celta inicia 2017 no Espanhol com vitória

Foi ótimo para o Celta o retorno do Campeonato Espanhol neste domingo, após a parada para as festas de final de ano. Depois de terminar 2016 com duas derrotas no torneio, o time venceu o Málaga por 3 a 1, neste domingo, no estádio de Balaídos, em Vigo, pela 17.ª rodada.

O Celta fechou o ano passado derrotado pelo Sevilla, em casa, e pelo Athletic Bilbao, em Bilbao. Com a vitória deste domingo, a equipe foi a 24 pontos, na nona posição do Campeonato Espanhol. Já o Málaga não sabe o que é vencer há seis partidas, contando uma pela Copa do Rei, estacionado nos 21 pontos, no 13.º lugar.

Na partida, Iago Aspas abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Johny roubou a bola na linha do meio de campo e deu um belo lançamento para o artilheiro invadir a área e chutar na saída do goleiro.

Os outros gols saíram no segundo tempo. Aos 15 minutos, Theo Bongonda cruzou pela esquerda e Daniel Wass completou para as redes de pé esquerdo para o Celta. Aos 28, Andreu Fontas aproveitou sobra na pequena área e soltou a bomba, sem chances para o goleiro e fez 3 a 0. Já aos 41, Daniel Wass fez contra e deu números finais ao marcador.

BETIS VENCE

Também neste domingo, em Sevilha, o Betis superou o Leganés por 2 a 0, em um duelo da parte intermediária da tabela de classificação. Rubén Castro e Piccini foram os responsáveis por balançar as redes.