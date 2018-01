Guerrero ganha bandeira após um mês de Fla; relembre outras

Menos de um mês após sua chegada ao Flamengo, o atacante peruano Paolo Guerrero já está cheio de moral. A FlaVitória, embaixada da torcida rubro-negra no Espírito Santo, produziu uma bandeira para homenagear o jogador. O adereço estreará no Maracanã contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

"No dia do jogo, vamos chegar cedo à Gávea e estender a bandeira. Depois, em um grupo de cerca de 90 pessoas, seguiremos para o Maracanã, onde ela será usada pela primeira vez. Acredito que a torcida vai gostar muito, pois o time mudou depois da chegada dele", afirmou Fabrício Cypreste, que responde pela embaixada capixaba. Como se sabe, as bandeiras são utilizadas por várias torcidas para homenagear grandes ídolos. São Marcos, Rogério Ceni, Sócrates, Marcelinho Carioca e, claro, Pelé, já foram homenageados neste tipo de tributo. Confira uma lista de quem já foi 'estampado' nas arquibancadas por meio das bandeiras!