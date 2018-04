Após um mês fora, Kompany e Sterling retornarão ao City contra o Newcastle

O treinador chileno colocou os dois jogadores na lista de relacionados para o confronto e exaltou o peso do retorno do capitão Vincent Kompany, que superou uma lesão no joelho direito. O belga se contundiu nos minutos iniciais do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, em 15 de março, e não voltou mais a atuar.

"Vincent ajudará muito a defesa. Ele se lesionou e os outros defensores (Eliaquim Mangala e Nicolás Otamendi) estiveram muito bem durante a sua ausência, mas a sua ajuda será chave para nós", afirmou Pellegrini, em entrevista coletiva.

Já ao falar sobre a situação do atacante Sterling, o comandante foi mais cauteloso. "Veremos, ele está voltando de uma importante lesão, mas veremos se ele pode jogar alguns minutos", completou o chileno, que neste duelo não poderá contar com Bacary Sagna, Gael Clichy, David Silva e Samir Nasri. O último deles, por sinal, é desfalque depois ter sofrido uma "pequena lesão muscular", conforme destacou o treinador, admitindo também não saber quantos dias o atleta precisará ficar sem jogar.

O certo é que o City entrará em campo embalado e cheio de moral depois de ter eliminado o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões, na semana passada, e conquistado uma contundente vitória sobre o Chelsea no Campeonato Inglês, no qual ocupa a terceira posição, com 60 pontos.