Após um mês fora, Bruno Henrique se diz pronto para voltar

Após ficar mais de um mês fora por causa de uma luxação no cotovelo esquerdo, Bruno Henrique volta ao Corinthians nesta terça-feira contra a Portuguesa, no Itaquerão, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. O volante se machucou no dia 22 de fevereiro, contra o Ituano, após cair de mau jeito.

Durante o período de recuperação, Bruno Henrique chegou a fazer exercícios de judô para fortalecer a musculatura do braço. "O Bruno Mazziotti (fisioterapeuta) fez trabalhos de judô comigo para ganhar força no braço, sair da marcação. Ele colocava o colchão e eu pulava de tudo quanto é jeito para cair em cima do braço, sentir e ganhar confiança para voltar ao campo", disse.

Boa parte da recuperação de Bruno Henrique foi para que o volante perdesse o medo de se chocar com os adversários em disputas de bola. "Eu nunca tive uma lesão dessa. Trabalhamos muito na questão do receio de ter uma trombada, um choque mais forte. O mais difícil quando você volta é isso. Dá muito medo. Trabalhamos muito com os fisioterapeutas para amenizar isso."