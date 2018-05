Após vaga, Marcelo Oliveira diz que Cruzeiro não teme ninguém

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira festejou a classificação do Cruzeiro para as oitavas de final da Copa Libertadores, garantida com a vitória por 3 a 0 sobre o Real Garcilaso, na última quarta-feira, no Mineirão, e mandou um recado aos próximos adversários do time no torneio continental. Ele garantiu que a equipe mineira não teme ninguém e chega fortalecida após enfrentar dificuldades na fase de grupos.

"Hoje ratificamos a nossa classificação e saímos dessa primeira fase com a certeza que o trabalho vai muito bem, que temos um time forte e que não precisamos temer ninguém. Teremos jogos altamente complicados, competitivos, difíceis, mas não existe ninguém melhor e que vai trabalhar mais que nós. Muitos trabalharão tanto quanto e darão trabalho, mas o Cruzeiro vai chegar fortalecido", disse.

O treinador cruzeirense também pregou trabalho para levar o time a faturar o título da Libertadores. "Temos que pensar que temos oito jogos, quatro em casa, para a gente chegar ao título. Então é trabalhar neste sentido, sabendo que teremos dificuldades, mas na mesma proporção a gente tem a possibilidade de ganhar, porque vamos trabalhar muito", disse.

Segundo colocado no Grupo 5 da Copa Libertadores, o Cruzeiro esteve sob risco de eliminação, mas conseguiu avançar no torneio. Assim, Marcelo aproveitou para fazer um balanço da participação do time na competição, reconheceu falhas e destacou as boas atuações nas vitórias sobre a Universidad de Chile - 5 a 1 no Mineirão e 2 a 0 no Chile.

"Em alguns momentos tivemos dificuldades, porque a Libertadores é assim, não tem nada fácil. Você joga, fora de casa, em campos ruins e enfrenta partidas muito competitivas. Tivemos desatenções, caso da partida em casa contra o Defensor, e algumas infelicidades também neste percurso. Mas em alguns jogos fomos extraordinários, como nos jogos contra a Universidad de Chile aqui e também lá, quando a equipe foi muito equilibrada entre defesa e ataque, muito consistente, sabendo o que estava fazendo", avaliou.

Após o jogo com o Real Garcilaso, o Cruzeiro volta as suas atenções para a decisão do Campeonato Mineiro. Após empate por 0 a 0 no primeiro duelo, o time vai receber o rival Atlético, no Mineirão, neste domingo e garante o título estadual com nova igualdade.