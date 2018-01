Após vaias e reclamações, técnico do Fla busca união Ciente do clima tenso na Gávea, apesar do bom desempenho no Campeonato Carioca e na Copa Libertadores da América, o técnico do Flamengo, Ney Franco, fez uma reunião com os jogadores nesta sexta-feira para acalmar os ânimos. Após a triunfo, por 1 a 0, sobre o Real Potosi, na quarta-feira, o atacante Souza saiu em defesa do companheiro de ataque Roni, severamente criticado pelos torcedores. Na ocasião, Souza argumentou que os torcedores também devem cobrar boas atuações de outros atletas. E que não é uma atitude ?justa? vaiarem somente ele e Roni, por perderem gols. Insatisfeito com as declarações de Souza, Ney Franco reuniu os jogadores, antes do início dos treinos, para uma conversa. O treinador pediu que as divisões na equipe fossem esquecidas, principalmente porque, no outro fim de semana, o Flamengo começará a decidir o título do Carioca. ?Isso são pequenas coisas que acontecem em qualquer clube de futebol e com o Flamengo não seria diferente?, disse Ney Franco. Protagonista da crise, Roni procurou amenizar as críticas. O atacante chegou a falar que somente o artilheiro Romário tem uma fórmula mágica para fazer gols. ?A única maneira de superar tudo isso é fazer gols. Agora, não tem fórmula mágica para fazê-los. Quem sabe é o Baixinho [Romário] e ele guardou para ele, não passa para todo mundo?, declarou Roni. Nesta temporada, em 15 jogos, ele marcou três gols.