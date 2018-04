Após vencer Gabão, seleção brasileira desembarca em Doha

DOHA - Depois de superar o Gabão por 2 a 0, na última quinta-feira, em amistoso disputado na cidade de Libreville, casa do rival, a seleção brasileira desembarcou nesta sexta em Doha, no Catar, visando o amistoso da próxima segunda, contra o Egito.

Após um voo de sete horas e o desembarque no aeroporto, os jogadores seguiram para o Hotel Four Seasons, onde já iniciarão a preparação para o confronto com os egípcios. A seleção não irá treinar no campo nesta sexta, mas utilizará a academia do local para realizar um trabalho muscular.

A CBF informou que os jogadores convocados por Mano Menezes serão separados em dois grupos durante esta atividade regenerativa marcada para o início da próxima tarde (no horário de Brasília). Os primeiros a treinar serão Fábio, Alex Sandro, Daniel Alves, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Lucas Leiva, Willian, Fernandinho, Dudu e Kleber. Em seguida, Luisão, David Luiz, Adriano, Sandro, Elias, Hernanes, Bruno César, Jonas e Hulk finalizarão o trabalho de musculação e recuperação física.

Já os goleiros Diego Alves e Neto realizarão um trabalho mais específico com o preparador Francisco Cercósimo. O primeiro deles foi o titular diante do Gabão e, mesmo contra o frágil adversário, precisou fazer algumas boas defesas para ajudar a garantir a vitória por 2 a 0 em Libreville.

Mano Menezes planejou dois treinamentos de campo, um no sábado e outro no domingo, visando a partida contra o Egito, que está marcada para começar às 15 horas (de Brasília) de segunda-feira e será realizada no Estádio Al Rayyann, em Doha. O amistoso marcará o último jogo da seleção brasileira nesta temporada.