Após vexame em clássico, Bayern de Munique acerta com volante

MUNIQUE - Dois dias depois de levar 3 a 0 do Borussia Dortmund em plena Allianz Arena, colocando um enorme carimbo na faixa de campeão, o Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Sebastian Rode, de 23 anos, destaque do Eintracht Frankfurt no Campeonato Alemão. O jogador chega sem custos, ao fim do contrato, para a próxima temporada.

Assim, o atual campeão alemão e semifinalista da Liga dos Campeões garante seu segundo reforço para a temporada que começa em agosto. Antes dele o clube havia acertado com o artilheiro Lewandowski, do Borussia, também sem custos, uma vez que o contrato dele também chega ao fim em 30 de junho.

Desde que Guardiola chegou ao clube, foram apenas cinco contratações. Para esta temporada o clube se reforçou com Thiago Alcântara, do Barcelona, e Mario Götze, do Borussia. O zagueiro Jan Kirchhoff, contratado de graça junto ao Mainz, teve poucas chances e já foi emprestado.

"O Bayern é o próximo degrau para mim. Eu quero continuar me desenvolvendo como jogador do Bayern e ganhar muitos troféus com meus futuros companheiros", comentou o jogador, que assinou contrato de três anos e foi elogiado pelo diretor esportivo Matthias Sammer: "Sebastian Rode é um excelente profissional, tem algo nível de profissionalismo e dinamismo."