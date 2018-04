Após vexame na estreia, Goiás busca recuperação

O técnico Anderson Moreira estuda mudanças na escalação do Goiás, mas tem dúvidas. Na zaga, por exemplo, Rodrigo pode substituir Valmir Lucas. E no meio-de-campo, Renan ou Hugo correm risco de serem trocados por Ramon.

Fora de campo, a pretensão de reagir no campeonato e ainda superar o atual campeão mundial levou a diretoria do Goiás a reservar 70% das arquibancadas do estádio para sua torcida. Assim, conta com o apoio do torcedor para se recuperar.

"No jogo, nós vamos marcar por pressão, não deixar espaço e partir pra cima deles", avisou o atacante Walter, que volta a formar a dupla de ataque com Araújo, antigo ídolo do Goiás que voltou agora para a disputa do Brasileirão.