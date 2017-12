Após viagem de ônibus, Chapecoense chega a Porto Feliz para disputar a Copinha

O elenco sub-20 da Chapecoense já está em Porto Feliz para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pouco mais de um mês depois do acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia, os juniores do time de Santa Catarina percorreram de ônibus os cerca de 900 quilômetros entre Chapecó, no norte do Estado, e a cidade da região de Sorocaba, a oeste de São Paulo.

No Estádio Ernesto Rocco, onde serão disputadas as partidas do Grupo 14 da Copinha, a Chapecoense vai encontrar uma faixa de apoio. "#SomosTodosChapecoense", diz o cartaz, que tem o escudo do Desportivo Brasil, time local, e também o novo escudo do time de Chapecó, que homenageia os 19 jogadores mortos no acidente e lembra o título da Copa Sul-Americana.

A viagem da garotada da Chape foi feita de ônibus por conta do baixo orçamento e durou cerca de 16 horas. O primeiro desafio do time será terça-feira, às 16 horas, contra o Nova Iguaçu, do Rio.

Mesmo sendo resultado de uma tragédia, os meninos das categorias de base vivem um momento de oportunidades. Quatro atletas que jogariam a Copinha ficaram em Chapecó para fazer a pré-temporada com o técnico Vagner Mancini.