Após vice, Inter quer definir novo técnico nesta semana

O vice-presidente de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, espera anunciar o nome do novo técnico do clube até a próxima quarta-feira. O mandato-tampão de Mário Sérgio acabou no domingo, quando o time conquistou o vice-campeonato brasileiro.

O preferido do clube gaúcho para comandar o time na Copa Libertadores do ano que vem é Vanderlei Luxemburgo, que está deixando o Santos. O Atlético-MG também teria interesse no treinador, que deve definir seu destino nos próximos dias. Entre as outras alternativas cogitadas pelo Inter estão Muricy Ramalho e Dorival Júnior, que já definiu sua saída do Vasco.

Como quase todo o grupo atual permanecerá no Beira-Rio, o Inter vai passar a procurar mais reforços do que peças de reposição para a próxima temporada. O clube corre o risco de perder o volante Sandro para o Tottenham, da Inglaterra, e o atacante Alecsandro para o futebol alemão. O time ainda procura um lateral-direito, um zagueiro, um volante, um meia e um atacante.