Após vinda de Felipe Melo, Palmeiras empresta jovem volante ao Bahia

A chegada do volante Felipe Melo, de 33 anos, ao Palmeiras já fez a diretoria se mexer para abrir espaços no elenco. Prova disso é a ida de outro jogador da posição, Matheus Sales, de 21, por empréstimo ao Bahia por um ano. A transferência já foi confirmada pelo próprio atleta, com comemoração nas redes sociais.

O jogador revelado nas categoria de base do clube teve ascensão no fim de 2015. Titular na Copa do Brasil, teve atuação marcante na final, contra o Santos, quando marcou o meia Lucas Lima. No ano seguinte ele fez 23 partidas pelo Palmeiras, mas perdeu espaço para jogadores como Tchê Tchê, destaque do time na conquista do Campeonato Brasileiro.

Como a contratação de Felipe Melo por três temporadas vai 'inchar' o setor, o clube optou por dar a Matheus Sales a experiência de poder atuar pelo Bahia, clube recém-promovido à elite. Antes desse acordo, o Fluminense também sondou o jogador palmeirense. O volante postou neste domingo no Twitter uma foto do escudo do time nordestino com a legenda "Novo desafio pela frente".