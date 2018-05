Após nova virada, Roger elogia poder de reação do Grêmio

"Você faz mais força saindo atrás do placar. Não vai ser quando a gente deseja que sairá o empate e a virada. Se tivessem marcado o segundo gol, ficaria muito difícil. O positivo é a capacidade de reação no momento adverso. O que precisamos refletir é que dependendo do jogo e da circunstância, será mais difícil virar", afirmou.

Roger, porém, não deixou de elogiar o poder de reação do Grêmio e avaliou que o time apresentou evolução nas jogadas aéreas, que vinham sendo um problema nas partidas anteriores, especialmente no setor defensivo. "O time teve persistência. Foi uma partida boa, uma grande vitória, com uma atuação boa e segura. A bola defensiva não foi vazada, a ofensiva entrou, são aspectos positivos", disse.

Com seis pontos e saldo de quatro gols, o Grêmio ocupa a liderança do Campeonato Gaúcho. O próximo compromisso do time será pela Primeira Liga, a Copa Sul-Minas-Rio. No domingo, o time vai receber o Coritiba, na Arena Grêmio, pela segunda rodada do Grupo B.