Após vistoria da Fifa, Internacional promete Beira-Rio dentro do prazo

PORTO ALEGRE - Integrantes da Fifa e do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 estiveram no Beira-Rio na manhã desta quarta-feira, quando vistoriaram o estádio em mais uma inspeção de rotina visando a disputa da grande competição que o Brasil irá sediar no próximo ano. Após a vistoria, o presidente do Internacional, Giovanni Luigi, prometeu que o local terá a sua reforma concluída dentro do prazo máximo estipulado pela Fifa, que é dezembro deste ano.

"Estamos dentro dos prazos e o estádio será entregue na data prevista. Tenho certeza que hoje será um belo dia de trabalho para todos", disse Luigi, presente no encontro que contou também com o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o secretário extraordinário da Copa na capital gaúcha, João Bosco Vaz, e o gerente geral de integração operacional do COL, Tiago Paes, além de outros representantes do Inter e dos poderes municipal e estadual.

Na vistoria desta quarta-feira, 40 membros da Fifa e do COL analisaram questões relacionadas à segurança, acessos da torcida e da imprensa, estruturas de apoio à Fifa, plano de tráfego em volta do estádio, entre outros assuntos.

O Beira-Rio está com 55% das suas obras concluídas e passará por uma nova vistoria técnica da Fifa e do COL em setembro, quando o Inter espera já estar com o seu estádio praticamente pronto e dentro das exigências necessárias para poder abrigar jogos da Copa de 2014.