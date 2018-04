Após vitória, Roger aponta Grêmio fortalecido para o mata-mata da Libertadores

"A gente vive um momento de crescimento dentro da Libertadores. Nessa primeira fase, o objetivo era classificar bem em um grupo difícil, com jogos na altitude e contra adversários fortes. E classificamos bem. Acredito que tem margem para evoluirmos", disse, elogiando a postura do time, que avançou em um grupo que contava com dois outros campeões da Libertadores - a LDU e o San Lorenzo.

Roger elogiou o desempenho gremista diante do Toluca e agora aposta no histórico do clube para ter sucesso no mata-mata da Libertadores. "Hoje nos portamos bem, hora tendo a bola. Depois, com o resultado construído, oferecemos a bola para contra-atacar. Amadurecemos bem. Agora é mata-mata e a gente conhece o histórico desse clube nesse tipo de confronto", disse.

Sem muito tempo para descansar, o Grêmio volta a jogar na próxima quinta-feira diante do Juventude, fora de casa, no duelo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho.