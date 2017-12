Após vitória, Ballack elogia evolução da defesa alemã O meia Michael Ballack acredita que a seleção da Alemanha se sente mais segura e joga melhor quando tem uma defesa reforçada e que não sofre gols, como na vitória por 3 a 0 sobre o Equador, nesta terça-feira, em Berlim, que garantiu à equipe o primeiro lugar do Grupo A. "É muito importante que possamos defender melhor. A seleção se sente mais segura quando não sofre gols, e só assim se pode ser campeão", diz o capitão do time, que vê o exemplo disso na Copa de 2002 e principalmente na Copa das Confederações do ano passado, quando o time fazia muitos gols, mas também sofria. Agora, segundo ele, é importante aperfeiçoar ainda mais o ataque. "Acho que sempre mostramos disposição e melhoramos nesse aspecto", diz. Ballack acredita que a equipe deve se esforçar também para errar cada vez menos. - "Cada um que for cometido pode resultar na eliminação. Estivemos concentrados, sem dar espaço ao adversário, mas temos que seguir trabalhando", disse o camisa 13, logo após a partida desta terça-feira. Para ele, ter ficado com o primeiro lugar da chave foi muito importante para dar mais confiança à equipe nas oitavas-de-final. "Queríamos ser os primeiros e conseguimos, ganhando os três jogos. Agora precisamos do apoio do público para superar os rivais mais fortes", pediu.