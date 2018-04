Após vitória, Bernardo diz que Vasco vai se superar

O Vasco perdeu alguns dos seus principais jogadores após o encerramento do Campeonato Brasileiro e passa por momento de incerteza, mas ao menos teve um bom começo de temporada dentro de campo. Neste sábado, o clube estreou na Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - com vitória sobre o Boavista por 3 a 0, em partida disputada em Volta Redonda.

O meia Bernardo prometeu que a equipe vai conseguir superar os problemas extracampo.

"Pré-temporada muito boa, estou feliz e começamos bem o campeonato. Todo mundo vai se empenhar o jogo todo, vamos com tudo. Sabemos das dificuldades fora de campo, mas dentro de campo vamos botar o coração na chuteira. Nós jogadores temos que pensar em jogar futebol, que é o mais importante. Temos que focar no campeonato", disse.

De volta ao Vasco após período de empréstimo no Santos, Bernardo foi um dos destaques da partida ao fazer um gol - os outros foram marcados por Eder Luís e Carlos Alberto. Após a boa estreia, o time volta a jogar na próxima quarta-feira, quando receberá o Macaé, às 22 horas, no Estádio de São Januário.