Após vitória, Bolívar vê queda do Botafogo no 2.º tempo O Botafogo conseguiu uma boa vitória diante do Santos na última quarta-feira, por 2 a 1, em Volta Redonda, e chegou aos quatro pontos no Brasileirão. Após um bom primeiro tempo, no qual marcou seus dois gols, o time carioca relaxou na etapa final e permitiu a reação do adversário. É justamente esta queda que preocupa o zagueiro Bolívar, que pediu mais atenção para as próximas partidas.