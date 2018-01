Após vitória, Botafogo festeja momento de tranquilidade na Série B O Botafogo encerrou bem a maratona de oito jogos em 26 dias na Série B ao superar o Macaé por 2 a 1, na noite de terça-feira, no Engenhão, e celebrou o momento de tranquilidade. Com 11 pontos de vantagem para o quinto colocado Santas Cruz e oito à frente do vice-líder Paysandu, o time agora terá tempo para descansar e também para se preparar visando o próximo compromisso, o duelo com o Sampaio Corrêa, apenas em 2 de outubro, em São Luís.