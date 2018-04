Após vitória de virada, Muricy vê São Paulo fortalecido para quarta

Ganhar com o time reserva, fora de casa, de um adversário que está na Série A do Campeonato Brasileiro deixou o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, muito orgulhoso do time. Para o treinador, a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, deixou a equipe bastante fortalecida para o jogo da Libertadores, na quarta-feira.

"Tudo o que é vitória, é importante e traz confiança. O resultado nos empurra bastante para quarta. Esperamos que a torcida nos ajude", disse Muricy. O adversário no meio de semana será o San Lorenzo. O atual campeão da Libertadores vem a São Paulo para jogar contra a equipe tricolor no Morumbi.

Muricy destacou que o resultado positivo, garantido de virada, ajuda a equipe titular pela confiança. "Ganhar da Ponte Preta em Campinas é muito difícil. É um resultado muito importante para nosso time". Apesar dos 2 a 1, o São Paulo teve uma atuação apagada e só conseguiu os gols a partir dos 20 minutos do segundo tempo.

Até enfrentar os argentinos o técnico terá mais dois dias de treinos. O desafio será recuperar atletas lesionados, como o atacante Luis Fabiano e o volante Souza. Ambos são titulares absolutos e não têm treinado por estarem com problemas musculares na coxa.