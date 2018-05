Após vitória em Recife, Mano enaltece evolução e bom 2º turno do Cruzeiro

Após o Cruzeiro vencer o Sport por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, em Recife, e alcançar a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes exaltou a evolução que vem sendo apresentada pelo time mineiro neste segundo turno na competição, que passou a ser mais equilibrado taticamente e agora praticamente já livrou o risco de rebaixamento com o qual conviveu na primeira metade do torneio nacional.

O bom rendimento nesta reta final do Brasileirão já fez Mano, inclusive, a começar a projetar a próxima temporada, embora os cruzeirenses ainda tenham três partidas a disputar - a próxima será contra o Santos, domingo, às 17 horas, no Mineirão, onde o time não poderá contar com o atacante Rafael Sóbis, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport.

"O Cruzeiro, ao longo da temporada, errou muitos gols. Mas, felizmente, agora, estamos tomando poucos. Não resolvemos totalmente a primeira parte (ofensiva), mas resolvemos a segunda (defensiva), o que nos dá possibilidade de construir vitórias apertadas como a de hoje (quarta-feira), mas tão importantes como aquelas que escaparam com produção até muito melhor. Mas, o futebol tem estes caprichos", ressaltou Mano, em entrevista coletiva, na qual em seguida valorizou também o fato de que o time soube mostrar força emocional quando esteve pressionado a conquistar bons resultados.

"Este entendimento de jogo que a equipe conquistou no segundo turno é o que temos que levar para a temporada seguinte. Nessa hora, sob pressão, saber fazer o trabalho como os jogadores têm feito, valoriza muito o segundo turno e por isso estamos fazendo uma pontuação de parte de cima da tabela", enalteceu.

E Mano não escondeu que agora está finalmente conseguindo se sentir aliviado, já que o Cruzeiro está muito próximo de se livrar matematicamente do risco de rebaixamento. "Tivemos uma pequena queda de rendimento lá atrás, quando em 12 pontos somamos apenas um. Precisávamos encontrar novas soluções e fomos buscar dentro do nosso grupo. Cabe ao treinador fazer isso. Quando a equipe responde, o treinador se sente aliviado porque é sinal de que encontramos o caminho das soluções", festejou.