Após vitória, Inter comemora recuperação no Gaúcho

"Acho que jogamos bem, mesmo tendo sofrido um gol no começo do segundo tempo, na única conclusão do Cerâmica. A equipe teve posse de bola e construiu as oportunidades. Todos estão de parabéns", disse Loss, técnico da equipe Sub-23, que representa o Inter nas rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho.

A diretoria do Inter, presente ao Estádio Vieirão, em Gravataí, também aprovou a atuação do time. "O time conseguiu manter a mesma dinâmica tanto no primeiro como segundo tempo. Até poderíamos ter feito mais gols, mas foi um bom resultado", analisou o diretor de futebol Luís César Souto de Moura.

Com o triunfo, o Inter chegou aos quatro pontos e está na segunda colocação do Grupo B do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A equipe volta a entrar em campo neste domingo, no Estádio Centenário, às 17 horas, para enfrentar o Caxias.