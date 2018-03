Após vitória magra do Corinthians, Cássio diz que o que importa é o resultado

O Corinthians ganhou pela quinta vez nesta temporada pelo placar de 1 a 0 - terceira pelo Campeonato Paulista -, neste sábado, contra o Audax, pela quarta rodada do Estadual. O time voltou à liderança de seu grupo e agora terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Para o goleiro Cássio, o fato de a vitória ser por 1 a 0 pouco importa. O jogador ressaltou que, neste início de temporada, o essencial é conquistar os três pontos, independentemente se o time mostra ou não um bom futebol.

"É começo de trabalho. (Imagine) se jogamos bem e empatamos… É normal a cobrança, mas o que vale é o resultado. Aqui (no Corinthians) é visto mais o resultado do que o bom desempenho", disse Cássio, em entrevista logo após a partida, ainda no gramado, ao canal de TV a cabo Premiere FC. "Podemos oscilar, mas ninguém pode falar nada sobre vontade e dedicação. O lema do Corinthians é correr e lutar até o fim".

Sobre o clássico, o primeiro oficial do Corinthians em 2017 - já encarou o São Paulo, pela Florida Cup -, Cássio vê o duelo com naturalidade. "Temos que descansar para quarta para jogar contra o Palmeiras. O nosso dever é fazer o nosso melhor. Tem que vencer o Palmeiras como qualquer outra equipe", afirmou o goleiro.