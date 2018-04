Após vitória, Marcelo vê Cruzeiro no caminho certo

"Jogamos contra um adversário que vem treinando há mais tempo. Nos deu certo problema no início, entramos meio passivos e os deixamos jogar um pouco. Depois que fizemos o primeiro gol, imprimimos um ritmo maior e construímos o placar. Necessitamos de ajustes, mas estamos no caminho certo. Esperamos que no próximo domingo estejamos muito mais bem preparados para o jogo com o Atlético-MG", disse.

Marcelo lembrou que o Cruzeiro teve o elenco reformulado para a temporada 2013 e, por isso, o time ainda está sendo montado. "Tive um bom campo de observação. Temos um time em formação, que está crescendo e precisa de ajustes ainda. Não gosto de lavar gols, acho que foi um gol evitável, como foi contra o Tupi. Mas faz parte do trabalho de preparação, estamos no caminho certo", afirmou.

No amistoso, Myller Alves abriu o placar para o Mamoré, aos 12 minutos do primeiro tempo, mas Diego Souza empatou o duelo aos 34. Os outros gols do Cruzeiro saíram no segundo tempo e foram feitos por Vinícius Araújo, aos dois minutos, Paulão, aos 24, e Dagoberto, aos 42.

O Cruzeiro jogou o amistoso com a seguinte formação: Fábio; Ceará (Mayke), Bruno Rodrigo (Nirley), Paulão e Egídio (Dagoberto); Nílton (Lucas Silva), Leandro Guerreiro (Uelliton), Everton, Everton Ribeiro (Tinga) e Diego Souza (Alisson); Vinícius Araújo (Ricardo Goulart).

Autor de um gol, o atacante Vinicius Araújo teve o seu desempenho aprovado por Marcelo. "O Vinícius Araújo está ocupando espaço, mostra que é definidor, presente na área, que faz gols, acredita muito no posicionamento. Tem uma trajetória de goleador na base e está surpreendendo muito positivamente", comentou.

Após o amistoso, o elenco do Cruzeiro vai folgar nesta segunda-feira. O elenco se reapresentará na manhã de terça-feira, quando intensificará a preparação para o clássico de domingo contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, que marcará a reabertura do Mineirão.