Após vitória na Copa do Brasil, Coritiba busca boa sequência contra Avaí em casa

Em busca da segunda vitória no Brasileirão, o Coritiba deve entrar em campo com o elenco que treinou nesta sexta-feira para o confronto. O zagueiro Welinton e o meio campista Hélder, que foram poupados da partida da Copa do Brasil, retornaram as atividades normalmente e estão novamente à disposição.

Na última atividade, quem foi poupado dos treinamentos foi o volante Rosinei, que está relacionado para a partida. O substituto do jogador foi o paraguaio Cáceres, que deve ficar apenas como opção no banco de reservas.

Por outro lado, a comissão técnica da equipe paranaense também não contará com o meia Thiago Galhardo. O jogador foi substituído na partida contra a Ponte Preta, pelo meio de semana, com dores musculares e não participou do treinamento de sexta-feira. O meia não tem previsão de retorno. O diagnóstico oficial da lesão ainda não foi divulgado pelo clube. Quem também segue de fora é o zagueiro Luccas Claro, o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Alan Santos.

O atacante Wellington Paulista, que voltou a atuar pela equipe titular na última quarta-feira e deixou sua marca, explicou que o grupo vem evoluindo gradativamente. "Nossa melhora teve início lá no jogo contra o Fortaleza, no Ceará. É claro que não acontece tudo tão rapidamente, mas nós vamos evoluindo, com tranquilidade, encaixando as peças que chegaram", disse o atacante.

"Hoje nós já estamos conseguindo fazer muito do que nós imaginávamos. Temos um jogo com mais posse de bola, controlando um pouco mais as ações, não estamos tão dependentes dos contra-ataques", completou Wellington Paulista. O Coritiba ocupa a 14.ª colocação, com apenas três pontos.