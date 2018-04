Após vitória na estreia, Drubscky diz que Flu 'tem muito a melhorar' Ainda que tenha vencido, o Fluminense ficou abaixo do seu potencial na estreia do Campeonato Brasileiro, sábado à noite, contra o Joinville, no Maracanã. A avaliação é do técnico Ricardo Drubscky, que reconhece que a equipe carioca poderia ter ganhado com placar mais dilatado e de forma menos sofrida. O gol do triunfo por 1 a 0 saiu no fim, depois de o Flu jogar boa parte da partida com um jogador a menos.