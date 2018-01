Após vitória, Palmeiras acompanha confronto entre rivais Depois de vencer o Atlético Nacional por 2 a 1, na noite de terça-feira, em Medellín, o Palmeiras desembarca na manhã desta quinta-feira no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, ainda com a cabeça na Libertadores. À noite, todos ficarão de olhos grudados na tevê para o jogo entre Cerro Porteño e Rosario Central, em Assunção, no Paraguai. Uma vitória do time argentino classifica o Palmeiras com uma rodada de antecedência. Mas mesmo se o Cerro vencer, bastará ao Palmeiras apenas um empate com a equipe paraguaia no Palestra Itália, dia 13, para garantir a vaga. A meta é se classificar como campeão do Grupo 7. Assim, o time paulista teria a vantagem de fazer o segundo jogo das oitavas-de-final em casa. Se confirmar a liderança, o Palmeiras tem chances de dar de cara com o Corinthians já na próxima fase, caso o rival termine em segundo lugar na sua chave. No Campeonato Paulista, a última partida é domingo, contra o Santo André, no ABC, e servirá apenas para cumprir tabela. Por isso, o técnico Emerson Leão voltará a poupar seus principais jogadores, como o atacante Edmundo, que já não pôde atuar em Medellín por causa de dores nas costas.