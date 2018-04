Após vitória, Palmeiras fica otimista para o clássico A vitória por 1 a 0 sobre o Monte Azul, conquistada na noite da última quarta-feira, em Ribeirão Preto, deixou os jogadores do Palmeiras mais confiantes para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. Com o triunfo, o time se recuperou do tropeço no jogo contra o Ituano, que empatou por 3 a 3 com o rival, no Palestra Itália, na rodada anterior do Campeonato Paulista.