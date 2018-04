Após vitória, Ramires pede Chelsea com 'pés no chão' A boa vitória fora de casa sobre o Basel, por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Suíça, deixou o Chelsea perto da vaga na final da Liga Europa. Agora, pode até perder por 1 a 0 no jogo de volta, na próxima quinta, em Londres, para confirmar a sua classificação. Mas o volante brasileiro Ramires, um dos titulares do time inglês, avisa que ainda é preciso manter os "pés no chão".