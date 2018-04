Após vitória, Roth diz que Atlético-MG ainda briga pelo título

O técnico Celso Roth considerou fundamental a vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, no domingo. Para o treinador, o resultado mantém sua equipe na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Conseguimos fazer um resultado importante em casa e vamos continuar lutando. O Atlético não tem o direito de pensar menor do que o título e vamos buscar isso a todo momento, a todo instante e com todas as nossas forças", disse Roth.

Com os três pontos conquistados no Mineirão, o Atlético-MG chegou a 40 pontos e pulou para o quarto lugar. O Palmeiras lidera a competição com 44, seguido por Internacional e São Paulo, com 43.

Apesar do resultado apertado, Roth destacou a postura do clube mineiro durante a partida. "Enquanto jogarmos com alma e tivermos essa alegria de trabalhar juntos, sempre teremos chances de fazer bons jogos e conseguir resultados importantes como esse", disse.