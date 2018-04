Após vitória, Santos já se concentra em final com o Corinthians no Paulistão

SÃO PAULO - O Santos desembarcou na tarde desta quinta-feira no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dia após a vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil. Menos de 24 horas após a partida, o time da Vila Belmiro já mudou o foco e as atenções estão voltadas para o clássico com o Corinthians, domingo, no Pacaembu, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista.

O zagueiro e capitão Edu Dracena afirmou que o resultado diante do Joinville já é passado e que o pensamento agora é garantir o inédito tetracampeonato estadual. "Agora temos que pensar no Campeonato Paulista. São dois jogos contra o Corinthians e podemos entrar para a história com o tetra."

Mesmo tendo jogo tão importante já no domingo, o jogador negou que o cansaço possa definir o título paulista. Ele lembrou que na semana que vem o Corinthians terá a decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, antes do segundo jogo da final do Paulista. "Na semana que vem, eles vão jogar e a gente, não. No fundo, as coisas vão se equilibrar."

Edu Dracena comemorou o resultado obtido diante do Joinville, mas admitiu que a equipe não esteve nos seus melhores. A torcida, aliás, vem cobrando uma grande atuação santista há algum tempo e o próprio zagueiro admitiu o futebol abaixo do esperado nas últimas partidas, mas garantiu que, no momento, o importante é vencer.

"O torcedor gosta de ver o Santos jogando bem, isso é o normal do Santos e vejo essa situação com naturalidade, mas pedimos um pouco mais de paciência para a torcida, porque, às vezes, tem que ganhar mesmo sem jogar bem", disse. "A gente queria vencer primeiramente e se fosse por dois gols seria melhor. Mas não deu. O Joinville vem fazendo um bom trabalho, sabemos que não seria fácil", completou.