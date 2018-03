Após vitória, São Paulo começa preparação para duelo contra o Linense

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira após derrotar o CRB na noite de quarta por 2 a 0 pela Copa do Brasil, e já iniciou a preparação para o próximo compromisso, pelo Paulistão, no domingo, contra o Linense, pela 10ª rodada do Estadual.

+ Sidão tem lesão confirmada e Jean deve ter sequência como titular no São Paulo

Sem Dorival Junior, que foi liberado pelo clube por questões familiares, os reservas do time foram a campo no CT da Barra Funda para exercícios técnicos e táticos. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos no Reffis.

No gramado, o auxiliar Lucas Silvestre comandou uma atividade focando troca de passes pelas beiradas e lançamento para os atacantes na grande área. Também foi feito um complemento de enfrentamento em campo reduzido.

A três rodadas do fim da primeira fase do Paulistão, o time tem pela frente, além do Linense, o Palmeiras e o Red Bull Brasil. Três pontos separam o São Paulo, líder do Grupo B com 11, do Santo André, lanterna com 8. São Caetano e Ponte Preta têm 10 cada.