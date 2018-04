Após vitória, São Paulo diz ter tirado 'peso das costas' O sentimento dos jogadores do São Paulo depois do fim do jejum de vitórias que já durava nove rodadas no Brasileirão foi de alívio. Na noite de sábado, no Morumbi, o time voltou a fazer um primeiro tempo muito ruim, mas cresceu na segunda etapa, quando marcou dois gols com Luis Fabiano, para vencer o Avaí por 2 a 0.