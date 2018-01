Após vitória, um Palmeiras em paz A vitória sobre o Guarani no sábado por 2 a 0 deve esconder provisoriamente os problemas do Palmeiras. Os jogadores já colocam o resultado como parâmetro para a seqüência do trabalho. O goleiro Marcos, por exemplo, lembrou que independentemente das deficiências, a equipe terá tranqüilidade para consolidar uma seqüência positiva a partir do jogo de quinta-feira contra o Ituano, em São Paulo. ?Estávamos devendo uma satisfação para a torcida após a goleada que sofremos para o Barbarense no Parque Antártica (4 a 2 há oito dias). Contra o Guarani, além de darmos essa satisfação, recuperamos os três pontos que perdemos em casa.? Marcos lembrou também que o ambiente entre os próprios jogadores deverá estar melhor a partir desta segunda-feira, quando o grupo se reapresenta na Academia de Futebol. ?Até mesmo para dar entrevistas ficará mais fácil. Tiramos um peso enorme das costas. Mas não há motivos para empolgação, porque uma derrota para o Ituano trará todos os velhos fantasmas de volta. A vitória sobre o Guarani foi conquistada porque o grupo se doou.? O técnico Jair Picerni foi mais longe. Lembrou que com confiança o time poderá fazer uma apresentação mais técnica na quinta-feira. ?A tranqüilidade gera um futebol de melhor qualidade. No entanto, reconheço que ganhamos em Campinas com gana, com amor. Tivemos chance até de chegar a um placar mais dilatado. Temos que continuar atuando pensando em vencer.? A empolgação do treinador é tanta que até os erros apresentados pelo sistema defensivo foram esquecidos. ?Aos poucos o Índio e o Denis vão se entrosar ainda mais. O resultado de sábado trará confiança. Só peço um pouco de paciência para a torcida. E afirmo também que, como time grande que é, o Palmeiras estará sempre exposto a críticas. A imprensa consegue transformar problemas pequenos em grandes, e isso às vezes atrapalha.? O volante Claudecir elogiou a postura tática adotada pelo técnico, que deverá se manter fiel ao esquema 4-5-1. ?Os jogadores estão se adaptando ao que ele quer. Mas o resultado definitivo vai depender da seqüência de jogos. Time ofensivo não precisa necessariamente entrar em campo com muitos atacantes. Contra o Guarani vencemos porque acertamos a marcação. Não podemos mais dar liberdade para o adversário jogar.? Claudecir também acredita que a equipe agora vá se soltar: ?Sinto que o grupo está mais alegre.?