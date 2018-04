Após volta, Renan fala em tom de adeus no São Paulo

Renan foi emprestado ao Atlético em 2009 e tem contrato com o São Paulo até o meio de 2011, mas admitiu que ainda não sabe se seguirá no time do Morumbi em 2010. "Gostaria de poder continuar aqui no São Paulo, mostrar que tenho chances de fazer parte do elenco, mas ainda não definimos nada. Caso isso não seja possível, estou pronto para seguir meu caminho em outro clube, sempre com muito trabalho e dedicação", afirmou o jogador, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo site oficial do São Paulo.

Enquanto não define em qual clube irá atuar, Renan festeja a eficiência do tratamento que está realizando para retornar aos gramados. "Minha recuperação está sendo muito boa. Não sinto mais nada no braço e estou fazendo fortalecimento muscular e trabalhando bem forte a parte física. Acredito que em um mês eu esteja liberado e pronto para trabalhar normalmente", prevê.

Renan, que foi campeão paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo São Paulo em 2005, fraturou o braço na derrota de 3 a 1 para o Palmeiras, sofrida pelo Atlético-MG no Palestra Itália, no dia 29 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes de defender o time mineiro, o volante passou pelo Juventude em 2006, pelo Cruzeiro em 2007 e depois foi para o Al Ittihad. De volta ao Brasil, Renan foi para o Vitória, da Bahia, para depois se transferir para o Atlético-MG.