Após voltar, Nistelrooy ficará até seis semanas afastado

Um exame realizado nesta segunda-feira diagnosticou que Nistelrooy sofreu uma "lesão de grau dois no músculo reto anterior do quadríceps da perna esquerda", conforme informou o Real Madrid em comunicado. O holandês amargou a contusão depois de substituir Cristiano Ronaldo, autor de dois gols no confronto com o Xerez.

Após o jogo realizado no Estádio Santiago Bernabéu, Nistelrooy comemorou a sua atuação e afirmou que torcia para que a lesão que sofreu não fosse grave. "Estou bem, mas me machuquei ao marcar o gol. Era o meu sonho voltar assim, marcando e dando uma assistência para um gol. Estou muito emocionado pelo carinho da torcida. Amanhã (segunda-feira) farei (exame de) ressonância e espero que não seja nada sério. Trabalhei muito para voltar a estar com a equipe", afirmou o jogador.