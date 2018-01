Aposentado em 2015, Tinga é contratado como novo gerente de futebol do Cruzeiro

Aposentado desde o ano passado, o ex-volante Tinga foi anunciado nesta quinta-feira como o novo gerente de futebol do Cruzeiro, time que defendeu quando ainda era jogador. O ex-atleta vai substituir Thiago Scuro, que deixou o cargo na segunda-feira, após a última rodada do Brasileirão, no fim de semana.

"O ex-jogador Tinga é o novo gerente de futebol do Cruzeiro. A contratação foi acertada agora há pouco pelo presidente Dr. Gilvan de Pinho Tavares e pelo vice de futebol Bruno Vicintin", anunciou o clube, na tarde desta quinta. Scuro havia alegado razões pessoais para deixar a função no Cruzeiro.

Para o seu lugar chega Tinga, que tem história como jogador com a camisa celeste. O então volante participou da conquista do bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014, e também se sagrou campeão mineiro neste último ano. Antes, o gaúcho brilhou com as camisas do Grêmio e do Internacional, com dois títulos de Copa do Brasil pelo tricolor, e duas taças da Copa Libertadores pela equipe colorada.

O presidente do Cruzeiro revelou nesta quinta que já cogitava a contratação de Tinga como gerente de futebol desde sua aposentadoria, em 2015. "Desde quando ele parou de jogar eu já havia conversado com ele, que ficou de pensar no assunto. Ele quis se preparar também e tem muito a oferecer para o futebol. Ele se preparou, a família concordou, e agora ele volta para Belo Horizonte para nos ajudar bastante, como foi na época de jogador", disse Gilvan.