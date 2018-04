Aposentado, Ronaldo fuma e bebe em festa na sua casa

O evento era para homenagear Anderson Silva, lutador de MMA (artes marciais misturadas) que é corintiano e tem a sua carreira gerenciada pela 9ine, empresa de marketing esportivo da qual o Fenômeno é sócio. O brasileiro é o atual campeão mundial da categoria até 84 kg do UFC, principal evento de artes marciais do mundo atualmente.

Também estiveram presentes na festa na casa de Ronaldo os ex-corintianos Roberto Carlos e Edu Gaspar, volante que deixou o clube. O ex-lateral esquerdo do Corinthians, por sua vez, também foi visto fumando e bebendo ao lado do Fenômeno.

William Machado, ex-atleta e atual gerente de futebol do Corinthians, também marcou presença no local, além de alguns artistas famosos, como Fernanda Paes Leme, Edu Guedes e Marco Luque.

Ronaldo encerrou a carreira de jogador de futebol profissional na última segunda-feira, em entrevista coletiva concedida no CT do Corinthians, seu último clube.