Apostando na base, Fluminense pega campeão Corinthians na estreia do Brasileirão

Melhor estreante da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense entra para a disputa neste ano com um elenco rejuvenescido que está sendo reforçado aos poucos. O primeiro compromisso na competição nacional será contra o atual campeão Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, neste domingo, às 16 horas.

O duelo contra o forte time corintiano logo na primeira rodada coloca à prova o bom retrospecto do Fluminense nos jogos inaugurais. Em 15 partidas, são nove vitórias, três empates e três derrotas. Para manter o bom desempenho em estreias, a equipe carioca aposta no talento dos jovens oriundos de Xerém (RJ).

Um deles é o centroavante Pedro, artilheiro do Campeonato Carioca e que tem a missão de substituir Henrique Dourado, goleador da última edição do torneio ao lado de Jô, com 18 gols. No momento, Pedro é titular garantido de Abel Braga, status que busca outro jovem: o atacante Pablo Dyego, que projetou dificuldades contra o Corinthians e afirmou que está satisfeito com suas atuações.

"É um jogo difícil. O Corinthians tem excelentes jogadores, foi campeão paulista. Mas dentro de campo são onze contra onze, a gente sempre vai dar o nosso máximo", projetou o atacante. "Sempre que o Abel fala com a gente, pede para colocar uma pulga atrás da orelha dele, deixar ele com dúvida. Acho que eu tenho feito isso. A titularidade é questão de tempo, é trabalhar, manter a mesma forma", acrescentou.

Pensando em dar mais corpo ao elenco, a diretoria do Fluminense está no mercado em busca de reforços. Na última sexta-feira, apresentou o centroavante João Carlos, que veio da Cabofriense, e está perto de anunciar outro atacante: Kleber Gladiador, que será liberado sem custos pelo Coritiba.

Sem desfalques, Abel Braga deve escalar o mesmo time - formado com três zagueiros - que venceu o Nacional Potosí, da Bolívia, por 3 a 0, na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.