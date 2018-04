Apostas da base, Boschilia e Ewandro comemoram estreia pelo São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo confia tanto na geração de atletas campeã da Copa Brasil Sub-17 no ano passado que mandou este grupo a campo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, apesar de os jogadores serem dois anos mais novos que a maior parte dos rivais. E a prova de que o clube aposta nos garotos é que Boschilia e Ewandro já estrearam pelos profissionais.

Os dois entraram no segundo tempo do jogo contra o Mogi Mirim, quarta à noite, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, e ganharam os primeiros minutos em campo como profissionais. "Fiquei um pouco nervoso, mas depois que entrei os meus companheiros me deixaram mais tranquilo. Essa tranquilidade me ajudou bastante, porque estou começando agora. Essa experiência ficará marcada na minha carreira", comentou Boschilia.

O meia, destaque da seleção brasileira no último Mundial Sub-17, mostrou personalidade no Morumbi. A equipe teve uma falta na entrada da área, Rogério Ceni não quis atravessar o campo para batê-la e foi o garoto quem chamou a responsabilidade pela batida. Acertou a barreira, mas mostrou que não se esconde.

Já Ewandro, que marcou seis gols na Copinha, entrou em campo com a função de jogar pelas pontas. "Deu um frio na barriga, mas fiquei concentrado. Tentei fazer o meu melhor e fazer aquilo que o Muricy pediu. Foi a realização de um sonho poder chegar ao profissional e jogar ao lado do Rogério e do Luis Fabiano. Espero continuar ajudando e darei o meu máximo para que isso aconteça", garante ele.